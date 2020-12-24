Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное электронное декларирование

Об этом 23 декабря сообщила его пресс-служба.

"Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины", – говорится в сообщении.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «О предотвращении коррупции».

Как отмечается, подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением КСУ от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон предусматривает штрафы и даже лишение свободы для тех, кто предоставляет в декларациях о доходах неправдивую информацию. Многое зависит от суммы, которую пытались скрыть.

Так, умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это от 1,3 до 9 миллионов гривен – ред.) наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 до 51 тысячи гривен – ред.) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если в декларацию внесли недостоверные сведения на сумму от 4 тысяч прожиточных минимумов (сейчас 9 миллионов гривен), то в таком случае предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (от 51 до 85 000 гривен) либо от 150 до 240 часов общественных работ, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное непредставление декларации наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Украинцы активно комментируют подписание законопроекта.

«Это ненадолго. Завтра КС опять что-то отчудит. И опять все сначала», «Имитация бурной борьбы в коррупцией продолжается», «Это не закон а профанация. Хорошо, что на Западе это понимают», «Все предыдущие дела закрыли! И они восстановлению не подлежат! А заново все начинать никто не будет ... А если и заведут новые дела, то через несколько лет снова окажется, что все было "неконституционно"!», - пишут в Сети.

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