Власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп

Власти Львова попали в скандал из-за публикации карты Украины без Крыма - соответствующее изображение появилось на одном официальном YouTube-канале партнерства управления "Секретариат совета" Львовского горсовета.

Ролик с досадной ошибкой был подготовлен общественной организацией "Родители в действии". Об этом пишет Zaxid.net.

Во вторник, 22 декабря, отдел партнерства управления "Секретариата совета" Львовского горсовета опубликовал четыре ролика, в которых школьникам объясняли принцип работы мэрии, депутатов и чиновников Львова. На каждом из них была изображена карта без полуострова.



На скандал отреагировали в отделе партнерства, назвав это "досадной ошибкой", которую исправят в кратчайшие сроки. Там напомнили, что Львовский горсовет не раз демонстрировал свою позицию относительно территориальной целостности Украины.

Председатель ОО "Родители в действии", бывший депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила, что проект делали родители, пластуны "на волонтерских началах, по ночам".

" Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательные. Без злых намерений все трое пропустили (карту без Крыма). Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее чем за сутки публичности ролика, мы его уже заменили. Извиняемся за такую ​​опечатку. Крым - это Украина!" - отметила она.

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