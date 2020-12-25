Известная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала, как проходили пикантные сьемки

На фото Эльза позирует совсем без одежды и белья. На одной руке красотки только можно заметить свисающий наряд, который совсем ничего не прикрывал. Модель руками закрыла самые пикантные части, позируя перед фотографом. Кадры получились очень горячими и пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Некоторые видео со съемок беременности, которые я никогда не публиковала", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 140 тысяч лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Люблю тебя, ангел", "Вы так красиво выглядите", "Это так красиво", "Очень красиво !!! Приедет мама-ангел. Желаю Эльзе и малышке здоровья и особых дней", "чуть не плачет из-за этого! Вы в основном модель VS, не могу дождаться, чтобы увидеть вашу работу", "Такой ангел, как всегда Эльза".

Мы писали, что популярная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret, похвасталась своим круглым животиком.

Звезда стала радовать поклонников своими снимками на которых демонстрирует живот и фигуру в целом. Так, Хоск разместила в своем сторис откровенное фото, на котором можно заметить еще небольшой живот.

Напомним, влажная Эльза Хоск из Victoria’s Secret наделала шуму видом в коже и корсете

А еще Politeka сообщала, что беременная Эльза Хоск из Victoria’s Secret приспустила штаны, посветив округлившимся животиком

Также Politeka сообщала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в ярком мини-бикини посветила округлившимся животиком



