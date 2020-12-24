На Донбассе погибла старший солдат ВСУ Елена Салахутдинова

Об этом сообщили в Facebook 37-го отдельного мотопехотного батальона. Погибшей было 35 лет. Жизни забирают не только пули - смерть Елены наступила в результате ДТП.

У Елены остался маленький сын, которого она любила больше всего и преданно боролась за его счастливое будущее.

"Елена была настоящим воином, достойным дочерью Украины. Она была упорной и целенаправленной, человеком чести, поэтому ее смерть - невероятно большая потеря как для нашей части, так и для всей Украины, которую она так преданно защищала", - говорится в сообщении.

Отметим, что авария произошла в Волновахском районе Донецкой области. Автомобиль, в котором находилась женщина, съехал с дороги и перевернулся. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Украинцы в комментариях скорбят и оставляют слова поддержки родным и близким Елены.

"Родным соболезнования. И собратьям. Пусть земля будет пухом. Светлая тебе память", "Соболезнования родным, друзьям, собратьям и посестрам. Вечная память", "Аленушка земля да будет пухом. Очень добрым была человеком. А родным силы духа перенести это горе", "Вечная и светлая память героини, верной доченьке Украины. Искренние соболезнования родным, собратьям, близким.".

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