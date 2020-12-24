С 24 на 25 декабря в мире отмечают Рождество по Григорианскому календарю (в народе – католическое Рождество)
Рождество — радостный и жизнеутверждающий праздник, который отмечают представители всех христианских конфессий.
В православии он приходится на самое начало календарного года, в католичестве — это один из последних праздников года уходящего. Поэтому наши предки издавна присматривались к событиям и явлениям, окружающим их в этот день.
Традиционно существует несколько вещей, которых лучше не делать в рождественское время.
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Согласно традициям, до восхода первой звезды в Сочельник 24 декабря нельзя обедать, а сделать легкий перекус.
В день Рождества, 25 декабря нельзя заниматься физическим трудом. Также запрещается шить и заниматься рукоделием.
Также существует поверье, что не желательно садиться за рождественский стол в ношенной одежде, иначе грозит неудача. Существует поверье, что в Рождество нельзя надевать черное, иначе ждать беды.
Также считается, что чем больше денег семья потратит на Рождество, тем больший достаток ожидает ее в следующем году.
В праздник нельзя сквернословить, ругаться и спорить.
Ранее мы сообщали, что погода уготовила украинцам сюрприз на Католическое Рождество, 25 декабря.
Как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, повышение температуры ожидается с 24 числа, она будет колебаться около 0 градусов, а ночью морозов может не быть.
А вот температура днем на Рождество, 25 декабря, может повыситься до +5..+7 градусов.
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