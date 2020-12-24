Женщина, завоевавшая титул "Мисс мира", погибла в результате автокатастрофы рядом со своим домом

Как стало известно Politeka.net, трагедия произошла 17 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина. Врачи долго боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось, передает издание Daily Mail.

Норма Каппальи попала под колеса автобуса прямо возле своего дома и после ДТП была доставлена в местную реанимацию. 81-летнюю пациентку ввели в искуственную кому, однако травмы оказались слишком серьезными. Полиция арестовала 28-летнего водителя и сейчас расследует происшествие.

Аргентинка Норма Каппальи выбрали "Мисс мира" в 1960 году, когда ей был всего 21 год, ее красотой восхищалась вся планета. Вместе с титулом она получила 500 фунтов стерлингов, автомобиль и всемирное признание, которое помогло девушке стать известной моделью. Норма снималась для брендов Armani и Dior, а в 1962 году даже записала собственную песню под названием "Sexy World".

Позднее красотка стала женой итальянского бизнесмена, переехала жить с ним в Милан и ушла из модельного бизнеса, вместо этого стала журналисткой. Со временем Норма уехала жить в родную Аргентину, поселилась в доме вместе с котом и начала помогать бездомным животным.

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