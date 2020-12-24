В 2021 году не для всех знаков Зодиака наступит время передышки

Так, для Тельцов 2021 год готовит не самый простой период в жизни. После года хулиганки-Крысы, всем представителям знака очень хочется отдохнуть и пополнить жизненные запасы, однако, такой возможности не представится.

Такой прпогноз составил астролог Павел Глоба, пишет Mixnews.

2021 год будет очень напряженным периодом, ведь погрузит их в xаотическую обстановку. Старые сxемы перестанут работать, и в определенный момент Tелец рискует просто растеряться и потерять ориентиры.

Предстоят большие непредвиденные расходы. В основном трудности будут связаны с финансовым сектором, однако и на работе могут появиться конфликты.

Особенно опасно начало лета для тех, кто имеет вредные привычки, особенно курильщиков. Они слишком долго думали, что их здоровье железное, а зря. Лёгкие заставят их выложить крупную сумму на лечение, а сколько времени придётся провести в очереди к врачу, зависит только от их удачи.

Осенние месяцы будут благоприятными для решения рабочих вопросов. В этот период можно смело отправляться в длительные командировки и участвовать в переговорах. А тем представителям знака, кто ведёт свой бизнес, удастся расширить свои партнёрские связи.

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