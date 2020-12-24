Городок Глухов Сумской области гудит от школьного скандала, который произошел в День святого Николая

В школе мальчику не достались конфеты на День святого Николая.

Мама первоклассника Нестора Алиса Ковалева делится своим возмущением. Ее сыну нельзя сладкого, поэтому она заранее попросила учительницу дарить шоколадные подарки после уроков. Впрочем, произошло наоборот, сообщают ТСН.

"Он говорит, что дети целый день играли конфетами, ели, и оттуда выпал магнит. А ему учительница дала маленький пакет, и там магнита не было. Он загрустил, мол, я что, Николая разозлил, что он не дал магнит мне", — рассказывает женщина.

Мама предполагает, возможно, такой жест — месть ей. За несколько дней до этого произошел один конфликт: она была против того, чтобы сын пел русскоязычную песню на утреннике. Как результат, праздник отменили вовсе, а маму удалили из родительского чата. Теперь учительница отомстила маме.

Тем временем мама Нестора волнуется, чтобы эта ситуация не переросла в жесткий буллинг. По ее словам, имеет поддержку многих родителей, но публично заявить об этом они боятся.

Ранее похожая ситуация произошла в Кропивницком. Там многодетной матери Виктории Мумиге пригрозили, что ее ребенок-второклассник, останется без подарка на День святого Николая, если она не заплатит долг по сборам в фонд класса.

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