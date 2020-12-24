В общественном транспорте возник конфликт между ветераном АТО и водителем
Как передает Politeka.net, видео инцидента опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Как утверждают свидетели, перепалка между мужчинами были беспочвенной: атошник вспылил, увидев старый информационный лист с ограничениями льготных перевозок, притом никто с него денег за проезд не требовал.
Словесная перепалка перешла в драку.
В итоге ветеран АТО и водитель успокоились и разошлись по-дружески.
Пользователи сети по-разному отреагировали на произошедшее.
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"За 6 гривен побил деда", "Вседозволенность, слов нет", "Люди нищие злые как собаки! Загнанные от безисходности превращаются в диких зверей ! Очень жаль", "Ужас! К чему идем?", "Страна воевать всех призывала, а вот мозги вернуть и реабилитацию не каждому дала.. я за нее не возьму в руки оружия!", - писали в комментариях под видео.
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