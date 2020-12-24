Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли остается секс-символом, несмотря на то, что ей уже 45 лет

Красотка пленит своей стройностью и эффектностью в разных нарядах, передает Politeka.net. В этот раз звезда пленила роскошью своей фигуры в тонком шелке.

Джоли позировала в голубом платье без белья. Ткань струилась по телу, облегая самые интимные детали, а глубокое декольте прибавляло образу пикантности.

Платье обтянуло стройную талию, а большие вырезы подмышками, немного оголяли бюст.

Стоит отметить, что цвет красивого платья отлично подходил под цвет глаз знаменитости. Казалось, что звезда без макияжа, а на лице выделялись пухлые губы.

Кроме того, прическа не закрывала виды красотки, волосы были зачесаны назад, оголяя аккуратные сережки в ушах.

"Моя подруга работает с Анджелиной Джоли над ее следующим фильмом и сказала мне, что я уже подозревал, актриса чрезвычайно интересный человек. Я никогда не видел ее фотографии, которые бы передавали всю ее сложность как личности. Было бы невероятной задачей найти это на фотографии", - написал автор поста в фан-группе, фото в котором были сделаны в 2014-15 годах.

За пять часов пост собрал более 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети восхищались стройностью звезды и ее яркой внешностью, в целом.

"Невероятная женщина", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли появилась на публике в черном длинном пальто и высоких кожаных сапогах. Свое лицо она спрятала за черно-желтым платком, который использовала вместо защитной маски, что выглядело, по мнению некоторых пользователей, весьма нелепо.

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