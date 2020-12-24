В США скончался американский рок-гитарист, певец и автор песен Лесли Уэст

Он скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

По словам брата музыканта Ларри Уэста Вайнштейна, знаменитость умер в больнице. Как рассказал брат покойного, Уэста срочно госпитализировали из дома после остановки сердца, и он умер в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Лесли Уэст (настоящее имя Лесли Вайнштейн) был легендарным американским рок-музыкантом, который как гитарист оказал огромное влияние на становление в США хард-рока и хеви-метала. Был основателем группы Mountain. Британский журнал Classiс Rock внес имя Лесли Уэста в список величайших гитаристов всех времен.

Лесли Уэст записывался со многими известными музыкантами, в том числе с Бо Диддли, Джо Бонамасса и Элом Купером. Позднее он ушел из группы и начал сольную карьеру.

В 1980-х годах у него диагностировали сахарный диабет. Болезнь дала осложнения и в 2011 году ему ампутировали правую ногу.

Журнал Rolling Stone описывал стиль Mountain как более громкий вариант Cream. Хит Mississippi Queen достиг позиции 21 в Billboard Charts, на нее было сделано много каверов, наиболее известным из которых является кавер Оззи Осборна. Кроме того, стиль его игры описывали, как уникальный и неповторимый.

Позднее Лесли Уэст начал сольную карьеру и записывался с такими известными музыкантами, среди которых Эл Купер, Бо Диддли и Джо Бонамасса.

За свои физические данные музыкант получил прозвища "Человек-Гора" и "Толстые пальцы Рок-н-Ролла". Теперь он никогда не будет радовать нас своей музыкой.

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