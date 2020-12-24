В Николаеве распустились сирень, розы, хризантемы и это на фоне первого снега

Специалисты считают, что зимнее цветение спровоцировано стрессом. Поскольку год был засушливым, а осенью прошли обильные дожди, цветы перепутали времена года, а весна решила о себе напомнить.

Об этом пишет ТСН.

«Этот сирень обычно цветет весной, но сейчас природа изменилась и пошла оттепель и пошло вдруг цвести. Сама удивлена, ведь этой сирени уже 70 лет. Еще свекровь моя сажала. Спасибо ей за такой, как говорится, букет», — говорит владелица цветущей сирени Галина Дорошенко.

Кроме того, на Николаевщине очевидцы опубликовали кадры на которых видно цветущие молодые деревья, в то время как не улице идет снег.

"Снег идет, а деревья цветут. Я в шоке, вот это 2020 год", - удивился мужчина за кадром.

Эксперты объясняют такое явление тем, что весна в Украине была очень дождливой, а остальное время года - засушливым. Поэтому растения начали вести себя аномально.

Ранее мы сообщали, что жителям Одесской области удалось стать свидетелями аномального явления.

Дело в том, что в Арцизе под конец июля начали повторно цвести яблони, при этом на соседних ветках находятся уже почти созревшие плоды.

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом, «готовьтесь к…».

Как сообщала Politeka, дикий пляж на Одесчине вошел в топ лучших в Украине: где находится и как выглядит, фото

Также Politeka писала, что в Украине зафиксировали аномальную температуру: такого не было с прошлого века.