Оперный певец и знаменитый артист Николай Басков удивил беседой вместе с другим популярным артистом

Популярный артист недавно решил рассказать, что в новом выпуске шоу Андрея Малахова на ТВ он также принял участие. Причем как оказалось, там певец даже отметился курьезным спором с не менее известным певцом Григорием Лепсом.

В своем Инстаграм профиле певец показал нарезку из самых интригующих кадров выпуска и даже поделился коротким отрывком неожиданной беседы с Лепсом, который является близким другом украинской певицы Ани Лорак и с которой ранее снимался в похожем новогоднем шоу. Так, несмотря на новогоднюю атмосферу праздника, Лепс и Басков задумались о продолжительности жизни и даже поспорили, кто быстрее умрет.

«Послушай, ты появился раньше меня», – начал Басков с шуточным подтекстом, после чего получил ответ от Лепса:

«И умру позже тебя, поверь мне», - сказал певец.

Басков засмеялся и шуточно парировал: «Григорий, бросьте пить эти таблетки». После чего толпа загудела и начала смеяться. Под постом свое мнение выразили и поклонники.

«Спасибо Коленька обязательно посмотрю; Будет как всегда Феерично и шикарно, Вас с Наступающим Новым годом 2021; Где бы ни был Николай🤩 всегда будет круто🔥; Наконец-то, есть что посмотреть💥💥💥; Нормально так вы там отжигали 😂🔥;Классно Лепс с Николаем пошутили👍; Золотая чаша золотые цепи😹; Вау,вау,вау зажигаете как всегда.Будем смотреть))».

Также недавно Николай Басков похвастался, что получил уже 18-й "Золотой граммофон" в своей карьере.

"Благодарю всех слушателей за 18-й Золотой граммофон", - подписал Николай Басков пафосное фото в своем микроблоге.

На церемонии награждения оперный певец с легкой щетиной красовался в малиновом велюровом костюме, под которым была идеально белая рубашка.

Стоит отметить, что впереди Николая Баскова по количеству полученных "Золотых граммофонов" лишь один артист - Филипп Киркоров.

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