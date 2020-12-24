Ребенок на Донбассе помогает бездомным животным
Как передает Politeka.net, историю мальчика рассказали в Фейсбук-сообществе "Повертайся живим".
Дане 11 лет, он живет в прифронтовом Светлодарске и кормит всех тамошних бездомных собак. Он понимает, что животные сами себя прокормить не могут.
Собак на улице много, потому что из-за войны хозяева оставили домашних любимцев и покинули опасные места.
Как передает Politeka.net, историю мальчика рассказали в Фейсбук-сообществе "Повертайся живим".
Дане 11 лет, он живет в прифронтовом Светлодарске и кормит всех тамошних бездомных собак. Он понимает, что животные сами себя прокормить не могут.
Собак на улице много, потому что из-за войны хозяева оставили домашних любимцев и покинули опасные места.
"Раньше Даня брал деньги у мамы на корм собакам, но из-за коронавируса в семье стало тяжело с заработком. Тогда мальчик купил снасти на последние средства и начал ловить рыбу на продажу. Летом он рыбачит ежедневно. Зимой - еженедельно. За каждый улов Даня покупал 10-15 пачек корма для собак", - говорится в сообщении.
Половину с заработанных денег Даня отдавал маме, которая осталась без работы.
Половину с заработанных денег Даня отдавал маме, которая осталась без работы.
"Доброта — либо есть, либо ее нет. И 11-летний мальчик из Донбасса очень хорошо знает, что в этом мире есть те, кому нужна наша помощь",
Пользователи сети пришли в восторг от мальчика.
"Так хочется чтобы у этого мальчика было счастливое детство, но трудности закаляют. Желаю, чтобы его желание осуществились. Благодарим тебя за твое доброе сердце!", "Какой мальчик жалостливый к животным, и о маме думает. Вот с него выйдет нормальный человек. Я думаю не будет безразличен к чужому горю", "Удачи тебе, парень! Делаешь нужное дело!!! Растёшь настоящим мужчиной!!! Впрочем, ты уже настоящий мужчина!", - писали в украинцы в сети.
Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.
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