Пользователи сети пришли в восторг от мальчика."Так хочется чтобы у этого мальчика было счастливое детство, но трудности закаляют. Желаю, чтобы его желание осуществились. Благодарим тебя за твое доброе сердце!", "Какой мальчик жалостливый к животным, и о маме думает. Вот с него выйдет нормальный человек. Я думаю не будет безразличен к чужому горю", "Удачи тебе, парень! Делаешь нужное дело!!! Растёшь настоящим мужчиной!!! Впрочем, ты уже настоящий мужчина!", - писали в украинцы в сети.