Рэпер Потап неприятно удивил поклонников выступлением с полуобнаженными девицами

Как сообщает Politeka.net, музыкант вместе с группой Mozgi в прямом эфире исполнил хит "Chica Bamboni", он также разместил запись на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Алексей Потап, настоящее имя рэпера, повеселился на камеру в фирменном свитшоте и высокой шапке, пока рядом пять юных красоток соблазнительно танцевали и трясли своими формами в обтягивающих боди. Зачитывая свои слова, продюсер несколько раз подходил к девушкам и даже акцентировал внимание на их упругих прелестях. Рядом с ним плясал и Позитив (Алексей Завгородний), экс-участник дуэта "Время и Стекло".

"Mozgi - Live at Mozgi Studios @mozgiband @mozgistudios. Стрим, прекрасная возможность встретиться с Вами и подурачиться, смотрите на канале в YT полную версию!!", - подписал Потап свой ролик.

Многие пользователи сети в комментариях раскритиковали продюсера за подбор девушек для выступления:

"Классные тёлы"; "парни, девки отстой"; "Опа пульки, девчонки как пульки... Отменные попульки!!!! Чика, чика)))"; "Парни как всегда, а вот девушки - ужас полный"; "Остановите я сойду 😂😂😂😂"; "Ооооо Боги с окружной дороги"; "Этот стрим был🔥 Планируете следующий?)"

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".