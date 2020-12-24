В сети показали стоимость десятка яиц в оккупированном Симферополе

Как передает Politeka.net, снимком с одного из магазинов города поделился блогер с ником "RoksolanaToday&Крым".

На ценнике видно, что десяток яиц в одном из магазинов в оккупированном Крыму стоит 105 рублей (40 гривен).

Пользователи сети не сильно удивились такой цене, хоть некоторые и отметили, что не так давно десяток яиц в Симферополе стоял почти в два раза меньше.

"Вы у нас давно цены на яйца смотрели?", "А когда Крым кормил себя сам, и еще и Украину выручал! Еще помню крымский лук, рис, арбузы!", "Мы недалеко бежали. Так что, нечего злорадствовать", "Ух ты! Было 60", "Мы только за то, чтобы у них все было как в Москве", "

Ранее в сети появились фото, которые свидетельствуют о том, что в Крыму обмелело самое глубокое водохранилище.

"К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем - 13,25 млн куб. м) После Рождества Б.Алушта переходит на почасовую подачу воды", - говорится в сообщении.

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Данное водохранилище считается самым глубоким в Крыму. В некоторых местах глубина достигала 70 метров.

Напомним, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.