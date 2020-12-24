Участница "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко истязала девочку, пытаясь изгнать из нее демона
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Жутковатый ритуал проходил под плач и крик ребенка: на опубликованных кадрах видно, что маленькую девочку за руки и ноги держат на полу двое взрослых.
"Финалистка «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко всего лишь за 60к подарит вашему ребёнку незабываемые впечатления, проведя на нём обряд изгнания злых духов Аниматор хороший и дети довольны", - говорится в подписи к видео.
Стоить отметить, что происходящее было заранее согласовано с родителей девочки.
В подписи к видео говорится, что проведение такого ритуала обошлось семье в 60 тысяч рублей.
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Как сообщили российские СМИ, данное видео уже направили в полицию. Отмечается, что действия взрослых могут попадать под статью о пытках, а также о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что мать находится в состоянии алкогольного опьянения, в доме находится ее малолетний сын, который по решению органа опеки и попечительства после развода родителей проживает с папой.Теперь судьбу ребенка будут решать органы опеки.
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