Участница "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко истязала девочку, пытаясь изгнать из нее демона



Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



Жутковатый ритуал проходил под плач и крик ребенка: на опубликованных кадрах видно, что маленькую девочку за руки и ноги держат на полу двое взрослых.



"Финалистка «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко всего лишь за 60к подарит вашему ребёнку незабываемые впечатления, проведя на нём обряд изгнания злых духов Аниматор хороший и дети довольны", - говорится в подписи к видео.

Стоить отметить, что происходящее было заранее согласовано с родителей девочки.



В подписи к видео говорится, что проведение такого ритуала обошлось семье в 60 тысяч рублей.

Как сообщили российские СМИ, данное видео уже направили в полицию. Отмечается, что действия взрослых могут попадать под статью о пытках, а также о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине украинка выгнала своего ребенка на улицу. Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что мать находится в состоянии алкогольного опьянения, в доме находится ее малолетний сын, который по решению органа опеки и попечительства после развода родителей проживает с папой. Теперь судьбу ребенка будут решать органы опеки.



Напомним, Теперь судьбу ребенка будут решать органы опеки.Напомним, в Киеве на вокзале банда воровок прогорела на мерзкой краже, видео.





