Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала упругий животик

Известная сестра Ким Кардашьян блеснула идеальными формами в простом наряде, пишет Politeka.net. Модель присела на постель ради эффектного кадра.

Звезда надела белоснежную маечку, которая красиво смотрелась на ее загорелом теле. Кайли задрала одежду, сверкнув стройной талией и упругим животиком. Под майкой не было белья, поэтому грудь выглядела еще соблазнительнее.

На пышных бедрах модели можно заметить трусики, казавшиеся мужскими - на длинной резинке, которая поднималась к талии.

Модель прикоснулась к себе рукой и посмотрела в сторону.

Примечательно, что на фото у звезды были волосы сиреневого оттенка. Вероятно, цвет изменили поклонники, разместившие снимок в фан-группе Инстаграм.

"Самая крутая", - написал автор поста.

За несколько часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятного, отметив точеную фигуру знаменитости.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер предстала в белоснежном платье, под которым выглядывал розовый лифчик, обтянувший пышную грудь.

Белая ткань подчеркнула шикарный бюст, пышные бедра и, конечно, тонкую талию.

Кокетка запрыгнула на стол и с какой-то жадностью поедала аппетитное пирожное.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в одном топе и с приспущенным нарядом. Кроме того, формы знаменитость подчеркнула облегающими джинсами и безупречным макияжем.

Фото модель решила никак не подписывать, однако ее поклонники буквально «сошли с ума» от увиденной красоты.

Напомним, соблазнительная Кайли Дженнер в откровенном купальнике показала все самое аппетитное

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