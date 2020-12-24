Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) выставила бюст в тесном топике

Знаменитость продемонстрировала аппетитный бюст без какого-либо стеснения, передает Politeka.net. Звезда впечатляет своими шикарными объемами в разной одежде.

В этот раз Кассандра надела черный топик, из которого показался большой бюст. Съемка велась сверху, поэтому с этого ракурса можно было рассмотреть все. Модель позировала возле ноутбука, раздвинув ножки сидя на стуле.

Черный топик обтянул пышный бюст, а из глубокого декольте он просто притягательно выглядывал.

Также топик оголил стройную талию и упругий живот, а маленькие шортики и вовсе напоминали трусики.

Звезда смотрела в экран ноутбука, включив игру. Она широко открыла рот, увидав нечто на экране.

В посте модель предложила сыграть против нее.

За восемь часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятных сообщений, отметив ее большие формы.

"Вау, шикарная", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в маленьком купальнике, который обтянул пышные формы, натянувшись бретельками на плечах. Кокетка сжала грудь по бокам, и в результате та едва не вывалилась из лифчика.

Не только пышный бюст, но и упругий живот притягивали взгляд.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в одном синем белье, выставив назад свои упругие ягодицы - аж дрожь проступает от видов.

Модель надела кружевной полупрозрачный лифчик, бретельки которого впивались в плечи. Модель облокотилась о перила.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".