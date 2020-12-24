В четверг, 24 декабря, на Донбассе подорвался украинский военный

В частности, в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщила в Facebook Оперативно-тактическая группировка "Восток".

В результате взрыва военный получил ранения. Защитнику оказали медицинскую помощь и оперативно доставили в госпиталь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части.

Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Раненого госпитализировали, он находится в стабильном состоянии. Украинская группа в Совместном центре контроля и координации направила ноту в СММ ОБСЕ.

"Украинской группой в СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", – уточнили в ТКГ.

Кроме того, сообщалось, что на Донбассе погибла старший солдат ВСУ Елена Салахутдинова. Погибшей было 35 лет. Жизни забирают не только пули - смерть Елены наступила в результате ДТП.

У Елены остался маленький сын, которого она любила больше всего и преданно боролась за его счастливое будущее.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о герое.