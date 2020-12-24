В четверг, 24 декабря, на Донбассе подорвался украинский военный
В частности, в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщила в Facebook Оперативно-тактическая группировка "Восток".
В результате взрыва военный получил ранения. Защитнику оказали медицинскую помощь и оперативно доставили в госпиталь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части.
Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Раненого госпитализировали, он находится в стабильном состоянии. Украинская группа в Совместном центре контроля и координации направила ноту в СММ ОБСЕ.
"Украинской группой в СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", – уточнили в ТКГ.
Кроме того, сообщалось, что на Донбассе погибла старший солдат ВСУ Елена Салахутдинова. Погибшей было 35 лет. Жизни забирают не только пули - смерть Елены наступила в результате ДТП.
У Елены остался маленький сын, которого она любила больше всего и преданно боролась за его счастливое будущее.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры.
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