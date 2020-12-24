Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, устроила необычную фотосессию в постели

Модель не перестает поражать даже дома, показывая на личных селфи довольно неоднозначные и провокативные образы. В частности, в этот раз на ярком снимке Алена решила показать, как веселится в белоснежной и мягкой постели, на которой часто устраивает фотосессии у окна.

Девушка позировала только в красном нижнем белье без лифчика, однако для интриги прикрыла пышный бюст шестого размера одними пальцами, пододвинув их близко к камере. Удачная цензура получилась более чем соблазнительной, ведь Омович не скрыла достоинства полностью и показала при этом подтянутую фигуру в целом.

Вот как реагируют пользователи Инстаграм.

«Ух ты, это очень красивая и девушка 🔥; Великолепно 😍; Славный персик🍑; О, милый господин!; Алена у тебя шикарная фигура 😍; Изобразительное искусство. Ваша красота - искусство! ❤️; Так дымно горячо; малышка Алена; Великолепный образ💖 💋 ❤️; Правая девочка 😎✔️; Богиня, я поклоняюсь только тебе, Императрица».

Из-за своей необычной внешности девушка всегда привлекает много внимания к себе, а бюст шестого размера и вовсе не оставляет никого равнодушным.

Кто-то нахваливает Алену за ее смелость рассказать о пластике, а кто-то утверждает, что звезда слишком искусственная. Тем не менее, количество фанатов Омович активно растет.

Не так давно знаменитость приняла участие в новой фотосессии, в которой предстала только в черном костюме-комбинезоне, единственной пикантной деталью которого стал глубокий вырез на бюсте. Шнуровка на груди девушки удачно завершила лаконичный образ, а яркий макияж дополнил лук Омович на новых кадрах.

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