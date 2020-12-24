Умер Александр Евтушенко, легенда музыкальной журналистики, телеведущий, продюсер и писатель

Ему было 63 года. О его смерти рассказал в Facebook его друг и коллега Сергей Лихолай.

По его словам, никто и никогда столько не делал для украинской музыкальной сцены и уже не сделает. Его жена Елена на странице Евтушенко в фейсбуке. также сообщила о вещем сне, который приснился Александру перед гибелью.



Так, накануне утром он рассказал, что ему приснился Василий Слипак и снайпер, который его застрелил. А через несколько дней у Александра оторвался тромб и попал в легкие. Реанимация не спасла.

"Саша очень болезненно чувствовал эту войну. Иногда казалось, что положение, в котором оказалась Украина интересует и беспокоит его больше, чем то, чем он всю сознательную жизнь занимался – музыкальная журналистика. Таков он был - всем идеям и увлечениям отдавался до последнего", - добавила Елена.

Евтушенко был фундатором музыкальной журналистики в Украине - редактор первой музыкальной газеты "Аудио-толока" ("Аут"), первого журнала о музыке "Галаs" и других изданий этого направления, вел программу "Тынды-Рынды", выпускал музыкальные альбомы.

Кроме того Евтушенко работал над развитием жанра украинской рок-музыки. Вел радиопередачу "Рок украинского характера" (25 радио-эссе о выдающихся рок-группы Украины), на Радио "Киев", Радио "Нарт", "Молодое радио", а также работал ведущим программы "Музыкальный остров" на Радио "Свобода".

Также Евтушенко выступал как пресс-атташе самых знаковых украинских фестивалей, как "Червона рута", "Перлини сезону", "Таврийские Игры", "Альтернатива. Львов", "Мазепа-фест. Полтава".

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.