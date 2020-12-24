Водитель маршрутки отказался перевозить ребенка несмотря на то, что он предъявил нужный для проезда документ

Как передает Politeka.net, произошедшее в одном из Львовских автобусов описала жительница города в соцсетях.

Инцидент произошел в среду, 23 декабря.



"Водитель автобуса 16 Львовское коммунальное АТП 1 не пустил в салон школьника! Хотя тот показал ученический, поэтому имел право на бесплатный проезд! В хамской форме руководитель выставил мальчика. На замечания людей, выругался матом! Фото этого «героя» добавляю в сообщение! Просьба руководство «АТП - 1» утолить негодяев, которые порочат коммунальное предприятие", - сообщила женщина.

Такое поведение водителя возмутило украинцев.



"У нас за все нужно платить", "Своего ребенка или знакомых он будет возить бесплатно", "Какой стресс водитель мог нанести тому ребенку, который просто ехала в школу и еще с ученических билетов! Ну как можно так вести себя с ребенком!", "Они за рулем становятся дьяволами из-за денег", - писали пользователи сети.



Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.











