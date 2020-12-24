Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвалилась идеальным отдыхом на яхте в трендовом купальнике
Модель является одной из самых популярных представительниц своей профессии, которые занимаются рекламой трендовой одежды. Чаще всего Деми показывает стильные образы в купальниках на отдыхе, так как живет рядом с пляжем.
Впрочем, даже во время отпуска звезда отправляется на побережье, где проводит всегда довольно много времени. Роуз акцентировала внимание на своей пышной фигуре и в этот раз. Позируя на яхте, девушка выпятила бюст вперед в довольно простом купальнике. А благодаря внушительным размерам (у Деми шестой размер груди), фото получилось более пикантным.
Горчичного цвета купальник особенно удачно смотрелся на идеальной бронзовой коже знаменитости.
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Вот что пишут в сети:
«Такие чудесные изгибы и красивое лицо; Чао Деми, как ты сегодня? Я надеюсь, что с тобой все в порядке; Оххх Богиня 💗; Да, черт возьми, это удачный ракурс, леди, вы хороша; Неотразимый бикини;; Вау, детка !!! 😍😘; Мне нравится этот вид👀; Это идеальная женщина; Хорошая картинка😍😍; Удивительные чудеса природы!; Вкусность подана 👅».
Мы также писали, что несколько дней назад Деми рассказала, что отправилась на отдых в Танзанию, где отлично проводит время с близкими и развлекается, посещая эко-парки и любуется природой из отеля с панорамными окнами.
На фан-аккаунтах поклонники также поспешили показать серии фото из последних путешествий звезды. Одни из кадров приятно поразил фанатов, ведь простое личное селфи было сделано с одним единственным акцентом – прямо на пышный бюст шестого размера.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике