Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заговорила на украинском во время инаугурации
Как передает Politeka.net, всего политик задействовала пять языков – молдавский, болгарский, гагаузский, украинский и русский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне", – заявила Санду по-русски. - Я буду требовать от соответствующих государственных учреждений решать проблемы граждан", - продолжила политик на украинском.
Напомним, по итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, у действующего президента Игоря Додона – 42,25%.
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Ранее мы сообщали, что французский певец Поль Манондиз высказал свое мнение об Украине и украинском языке.
По его словам, Украина - еще совершенно молодая страна, к тому же свободная. Языковой вопрос существует лишь временно, и в будущем страна непременно заговорит на украинском.
В целом же говорить можно на разных языках, однако знать язык страны, в которой живешь, необходимо каждому без исключения.
Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.
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