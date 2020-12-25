В каких регионах будет много снега

Погода в Украине 25 декабря подпортит украинцам выходной

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Укргидрометцентра, католическое Рождество в Украине будет сопровождаться мокрым снегом вперемешку с дождем. Непогода обрушится практически на все регионы.

Так, в западных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в районе 3-6 градусов тепла. Осадков не будет лишь в Хмельницкой области.

В восточных областях ожидается снег вперемешку с мокрым снегом. Погода будет постоянно меняться. Температура воздуха ожидается на уровне 2-4 градусов тепла. Холоднее всего будет в Луганской области. Там температура днем опустится до 0..-2 градусов.

На севере будет немного теплее. Днем ожидается 4-6 градусов тепла, а ночью температура не опустится ниже -1 градуса.

В центральных областях ожидается дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха будет в районе 3-6 градусов.

Теплее всего будет в южных регионах, однако и там Рождество будет подпорчено осадками. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Зато днем будет довольно тепло – в районе 8-11 градусов.

В Киеве 25 декабря будет холодно и сыро. Ожидаются дожди. Температура днем поднимется до 4-6 градусов.

Напомним, что снегопад засыпал украинский курорт, сугробы украшают каждую лавочку, фото: "Зимой город не узнать".

Как сообщала Politeka, погода заставит понервничать на Рождество: точный прогноз на праздники.

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