Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, посветил телом в расстегнутой рубашке

Артист часто публикует провокационные снимки, приковывая к себе внимание, передает Politeka.net. Этот раз не стал исключением.

Кончита Вурст сняла себя снизу, демонстрируя оголенный торс. Артист расстегнул рубашку цвета хаки, тем самым говоря, что ничего не стесняется.

Примечательно, что Томас сделал неаккуратную прическу на голове, но при этом его борода выглядела хорошо обстриженной по форме.

Певец улыбнулся, глядя в камеру, в носу и в ушах сверкали серьги.

"Всего вам самого веселого, прекрасные люди

😍😘", - подписал фото певец.

За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети поблагодарили Кончиту за пожелания и написали в сторону певца еще много приятных сообщений.

"Вау, вот это вид!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кончита Вурст стала победительницей "Евровидения-2014", что вызвало неоднозначную реакцию. В то время артист выглядел, как женщина с бородой, однако позже он изменил имидж.

Недавно Томас Нойвирт показал крупным планом рельефный верх торса. Он свел руки, поиграв мышцами груди в растянутой майке, слегка задрав подбородок и томно посмотрев в камеру.

"Уххх", - так подписала Вурст этот сочный кадр.





Ранее сообщалось, что Кончита Вурст вновь предстала в необычном наряде. Так, на видео она позирует в коротком платье и на каблуках. Кроме того, ее волосы снова выкрашены в блонд. Она позирует рядом с певцом Рики Мерино, с которым они готовятся выпустить совместную песню.

Напомним, что Кончита Вурст вернулась к мини и каблукам, кадры провокации: "У-ля-ля".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст в коротком платье прильнула к мускулистому мачо в латексе: кадры безобразия.