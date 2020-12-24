Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, надела необычный костюм взрослой Барби для вечеринки

Девушка работает диджеем в ночных клубах и старается записать новые музыкальные ремиксы даже во время карантина, чтобы быть готовой выступать в будущем, как это делала ранее. Пока у Ли сменился график и ритм жизни, девушка начала принимать участие в модных фотосессиях в два раза больше и даже недавно появилась на обложке нескольких глянцевых журналах.

Также личные фото знаменитости удивляют фанатов ничуть не меньше, ведь для вечеринок Ли старается сменить привычный образ и не боится экспериментов. К примеру, для одной из частных вечеринок девушка выбрала образ взрослой Барби, надела необычный белый парик, крошечное розовое платье их латекса и поразила ярким макияжем.

Вот как реагируют фанаты:

«Мне нравится ее смела образа; милая на вид и лучше в жизни😍; великолепие, пышные губы и пышные локоны💕; Нет, я в порядке, просто этот образ вышибает дух; Я думаю я влюблен; Мне нравится😍; Одержим этим платьем; Как всегда сексуально ... но брюнетка была лучше😊; Вау, ты выглядишь так красиво; Черт побери, как всегда; Очень сатанинский вид 😍».

Также Ким старается сделать акцент на своем бюсте благодаря открытым декольте и отсутствию лифчика под платьями.

Не стал исключением и этот раз. На фан-акккаунте поклонники поделились ярким фото, на котором Ким позировала в золотистом платье с огромным вырезом на бюсте, который достигал едва ли не до пупка модели.

Тонкий ремень удачно скрыл излишнюю откровенность. На селфи Ли смогла подчеркнуть также и пухлые губы, которые особенно выделяются благодаря искусственному освещению и ракурсу снизу.

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