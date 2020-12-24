Шведская модель Эльза Хоск, которая является ангелом Victoria’s Secret, похвасталась округлившимся животиком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала праздничные домашние снимки. Звезда была одета в рождественский красный свитер, который она специально задрала, чтобы обнажить животик. Внизу на Эльзе виднелись пижамные свободные штаны. Судя по всему, сейчас Хоск выбирает исключительно комфортную одежду.

В руках эффектная блондинка держала кошку. Свой животик звезда Victoria’s Secret выставила на всеобщее обозрение.

«С праздником и Рождеством от меня и моих малышек!», - подписала фото Эльза.

За пару часов пост модели собрал почти 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Некоторые считают, что Эльза выставляет слишком откровенные фото, учитывая ее положение.

«Ты самая милая», «С Рождеством милая Эльза», «Слишком милая», «Удивительно», «Кошки милые», «Ты такая милая. Я уже не дождусь, когда твой ребенок родится», «Так потрясающе», «Зачем оголять живот?», «Это чудесно!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск регулярно устраивает фотосессии с животиком, хоть долгое время красотке удавалось держать свое положение в тайне. Она участвовала в съемках на первых месяцах беременности, но не отказывается от работы и сейчас.

Напомним, что Эльза Хоск в ярком мини-бикини посветила округлившимся животиком: «Солнце».

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск без белья игриво расстегнула джинсы: "Непревзойденная".

Также Politeka писала, что влажная Эльза Хоск наделала шуму видом в коже и корсете: «Как жарко».