Звезда Нацотбора Украины на Евровидение-2020 Марина Круть (KRUTЬ) поделилась своей бедой

Певица выпустила клип на песню «Забери мене до себе на Різдво», в основу которого положила личную историю.

Дело в том, что год назад, накануне Рождества, девушка не смогла получить визу, поэтому ей пришлось провести все праздники без любимого, к которому она планировала поехать. Это очень расстроило Марину, и все свои чувства за 15 минут она выплеснула в новой композиции.

«Семь лет подряд я работаю на все новогодние праздники. Я смотрю на людей по другую сторону сцены и всегда искренне радуюсь влюбленным людям, имеющим счастье праздновать вместе новогодние праздники. Так сложилось, что моя любовь далеко за океаном, и 2020 год вносит свои коррективы. Все, что мне остается делать, – писать такие терапевтические песни, для людей и для себя, прежде всего, где каждая строка пережитая до слез», — поделилась певица.

В видео запечатлено, как Марина поет в одном из киевских подземных переходов.

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