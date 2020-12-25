Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала идеальный загар после отпуска
Пышногрудая модель с загорелым телом и милой внешностью не перестает радовать фанатов жаркими кадрами. Чтобы подогревать интерес к своей персоне, Деми выбирает открытые бикини, в которых появляется на прогулках на пляже или на отдыхе на яхте. Роуз делает акцент на фигуре, так как не заметить пышный бюст красотки и ее тонкую талию просто невозможно.
Модель этим успешно пользуется, ведь не имеет комплексов и предубеждений по поводу своего веса. Деми отмечает, что не будет худеть ради стандартов красоты и ей комфортно в таком теле. На снимке можно увидеть, как выглядит Роуз после отпуска.
Посвежевшая, довольная и отдохнувшая девушка, как отмечаю поклонники в Инстаграм, смотрится очень хорошо в цветном купальнике на шнуровке.
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«❤ Впечатляет. Очень необычно❤; Безупречный образ и бесконечная красота❤️; Дай мне продолжить, бестия; вау красота поймана😍😍; Ваууу, чудесный ребенок, замечательный 🍑; Захватывающий бикини; Всегда светящаяся малышка 💜; Сладкий бикини и хорошая девочка, просто бесконечная красота 😻😻😻; спасибо за вашу искренность, продолжай делать это; Еле сдерживаемся».
Мы также писали, что даже во время отпуска звезда отправляется на побережье, где проводит всегда довольно много времени.
Роуз акцентировала внимание на своей пышной фигуре и в этот раз. Позируя на яхте, девушка выпятила бюст вперед в довольно простом купальнике. А благодаря внушительным размерам (у Деми шестой размер груди), фото получилось более пикантным.
Горчичного цвета купальник особенно удачно смотрелся на идеальной бронзовой коже знаменитости.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике