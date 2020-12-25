Популярная артистка и певица Тина Кароль рассказала о том, как живется Вениамину вне дома и без отца

Украинская певица Тина Кароль в одном из своих интервью решила рассказать, как проходит обучение ее сына и как он переживает то, что живет вдали от дома и без отца. Слова артистки также решили опубликовать вместе с трогательными снимками Вениами в Инстаграм.

Как известно, 12-летний сын Тины Кароль несколько лет учится в школе Великобритании. При этом он не получает никаких поблажек из-за того, что его мама известная артистка. Также он не страдает от одиночества и не конфликтует с другими:

«Он не поддается ни травле, ни дракам в школе, ни унижениям со стороны учителей, ни унижениям со стороны школьников, сверстников, его никто не ласкает за то, что мама - звезда, его никто не ругает за то, что мама - звезда, ему не пересказывают сплетни, его не дразнят, что у него нет отца. От всего этого я сбежала. Я не хочу травмировать ребенка, нам достаточно пережитого», - рассказывала ранее Тина.

Ранее, в день рождения сына артистки на фан-страницах были опубликованы поздравительные посты, поклонники сделали видеонарезки из семейных фото Кароль с сыном и покойным мужем, продюсером Евгением Огиром.

В интервью Кароль делилась сокровенным и болезненным: помнит ли Веня папу, ведь когда того не стало, мальчику не было еще и пяти.

"Веня любит папу. У него такая память, у Вени моего, что он меня порой пугает. Он может вспомнить детство. Он помнит, что ему говорил папа, какие там приколы были. Он всегда так делал: чики-чики, щипая за руки. И он это повторяет даже сейчас. И вообще он его копия. Такая же фигура. Такой же маленький пухляш", - признавалась Кароль.

Напомним, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев: "Моложе, чем 14 лет назад".

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