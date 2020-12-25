Голливудская актриса Анджелина Джоли покорила идеальной формой без одежды, но в одной сеточке

Артистка начала рано ухаживать за собой и ее сияющий вид покорял публику с самого раннего возраста. Именно поэтому даже простые фото юной Джоли считаются одними из самых обсуждаемых. Поклонники часто делятся с другими фанатами разными кадрами, на которых Джоли показывает всю себя.

На одном из таких фото актриса не стала скрывать тело, она подчеркнула привлекательность простым способом – легкий макияж, тонкая вуаль блекло-белого оттенка и отсутствие какого-либо белья.

Когда Джоли поняла, что будет актрисой, она решила позаботиться о своей коже. Она всегда была красивой от природы, поэтому ей не нужно было прилагать много усилий. Актриса использует всегда солнцезащитный крем, бережет кожу в холодный период, пользуется нежными очищающими средствами и не любит химию.

В путешествиях Анджелина также ухаживает за кожей — она не перестает использовать продукты с оксикислотами и антиоксидантами. Также Джоли использует только простой макияж и только на работе, поэтому ее кожа до сих пор выглядит так хорошо.

«Как красиво и смело 🙃; идеальная малышка; Ты такой красивый человек, такой волшебный. Героиня; Awww люблю это👍; Que hermosa diosa; мне нравится ваша страсть; Фото возвышенное 💗; Стоп, можешь ли ты танцевать что-то, что я хочу посмотреть; Красивый! Так жарко! 🔥🔥🔥💖; полностью обнаженная нейлоновая оболочка 😍; Вау ..... Секси ❤️; Отличное фото этой великолепной дамы; Любовь 🔥 смелости не занимать😇😍💜; Мне не нужны небеса, Тишина ... Вот небесная награда 🎇».

Ранее мы писали, что актриса долгое время не принимает участия в новых фотосессиях, поэтому поклонники стараются делиться в Инстаграм лучшими кадрами звезды за последнее время. В частности, одно из таких фото немало всполошило сеть.

На фото Джоли позирует в золотистом наряде свободного кроя и без лишних деталей. Чтобы снимок в лаконичном образе получился более пикантным, актриса сбросила с плеч лямки и прикрыла бюст рукой. Придерживая наряд, звезда выглядела очень счастливой, а легкая улыбка и распущенные волосы сделали образ более натуральным и «живым».

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