Украинский хореограф, участник проекта «Танці з зірками» Дмитрий Дикусар откровенно рассказал о браке с певицей Ириной Билык
Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в эфире шоу на YouTube «Ужин с Дороти». Дикусар обсудил танцевальное шоу и своей участие в нем, а также затронул тему бывших отношений.
Как известно, после участия во втором сезоне «Танці з зірками», где Дикусар танцевал с Ириной Билык, между звездами возник роман. В 2007 году в Рио-де-Жанейро парочка сыграла свадьбу, обменявшись клятвами любви. Впрочем, как рассказал Дикусар, официально они с Ириной не оформляли отношения.
«Мы были в гражданском браке. Мы так и считали себя мужем и женой у нас и, для меня нет разницы - есть штамп в паспорте, нет штампа в паспорте», - объяснил Дикусар.
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Несмотря на то, что отношения у пары не сложились, Дмитрий до сих пор тепло отзывается о своей бывшей возлюбленной.
«Я вот, допустим, Иру часто у себя в голове называю гениальной, потому что в ней больше, чем талант. В ней есть какая-то гениальность вот, я так и не смог разгадать», - заявил восторженный танцор.
Отметим, что отношения с Билык стали для молодого танцора прорывом. После он утвердился в статусе топового хореографа и продолжил участвовать в различных проектах.
Напомним, что Дикусар после вылета из "Танців з зірками" назвал своего опасного врага: "И это все? Сдался?".
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