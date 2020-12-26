Певица Анна Семенович подвела итоги уходящего года и поговорила о наболевшем

В конце уходящего года известная исполнительница решила вспомнить, каким был 2020 год, что было хорошего и что плохого. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Этот год скоро закончится, да он был не простой !!! Но мне кажется, что в нём есть и свои прелести ! Первое - это мы все выспались на карантине и разобрали своё жильё от старых и не нужных вещей 👍🏼», - рассказала она.

Анна похвасталась, что научилась ещё вкусней готовить, но самое главное – у нее было много времени, чтобы разобрать, как она выразилась «завалы в своей голове».

«В моём окружении очень многие пары разошлись , сначала это кажется грустной новостью . Но если приглядеться, то это нормально, все люди развиваются в своём темпе и бывает, что в паре один растёт быстрей другого, и в какой-то момент им становится не по пути. Так давайте отпускать с мудростью и добротой тех, с кем наши пути разошлись 🙏🏼», - написала она.

Свой пост певица проиллюстрировала снимками, где она гуляет по улицам города в пальто нараспашку, демонстрируя свой огромный бюст, которые выпирает даже под широким свитшотом.

В целом фанатам понравились фотографии, однако некоторые отметили, что фигура у Ани хоть и классная, но не мешало бы похудеть.

«Анечка ну похудейте пож, такая классная фигурка у вас, особенно когда на коньках были, ну загляденье просто секси», - попросила одна из поклонниц.

Напомним, что пышнотелая Семенович вызвала фурор семейным снимком

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Семенович в кожаном берете покорила женским шармом

Также Politeka писала, что Анна Семенович показала, как "трещат" пуговицы под натиском ее шестого размера