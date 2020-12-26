Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, покорила фигурой в тонком кружеве
Стройная красотка заворожила фигурой не только простых людей, но и всемирно известные бренды которые регулярно приглашают ее на фотосессии и показы, пишет Politeka.net. Пользователи сети в фан-страничке звезды разместили одно из архивных фото.
Так, Белла позировала в кружевном боди с глубоким декольте, из которого выставился пышный бюст. Грудь еле удерживала тонкая ткань, что нисколько не смущало знаменитость. Тонкие бретельки чуть ли не соскальзывали с плеч шикарной бестии.
Кроме того, модель даже приняла откровенную позу, расставив ножки.
Волосы были убраны назад, а на лице, казалось, нет макияжа. Звезда выглядела серьезной.
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Автор поста отметил, что снимок был сделан в 2014 году.
За несколько часов публикация собрала почти 100 лайков и немного комментариев. Пользователи сети писали много приятных сообщений.
"Она безупречная", - написал один из фанатов.
Ранее мы писали, что Белла Хадид предстала в черном наряде, который сверкал на свету.
Примечательно, что одежда имела слишком откровенный вырез, из которого показался пышный бюст. Грудь и бледная кожа притягивали взгляд.
На одном из кадров видны вырезы, оголяющие тонкую талию модели, и немного приоткрывающие виды на животик.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид позировала вместе с топ-моделью Витторией Черетти.
Обе предстали топлес, без стеснения демонстрируя свой небольшой бюст.
На одном кадре красотки прикрыли груди руками, а на втором - Виттория предстала во всей красе, однако авторы поста закрасили самое интимное.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде
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