Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, решила устроить фотосессию в ванной

Модель работает диджеем в ночном клубе, однако это не мешает ей устраивать интригующие фотосессии и даже сниматься для популярных мужских журналов. Так как красотка довольно давно занимается своей работой, она успела стать знаменитой в Инстаграм.

Помогли в этом Ким Ли ее фото в бикини и купальниках на отдыхе, ведь многие заметили, что девушка похожа на знаменитую модель Ким Кардашьян и даже начали сравнивать их двоих. Сама Ли никак комплименты не комментирует, но продолжает радовать поклонником стильными фото.

К примеру, на черно-белом кадре Ким устроила сеанс соблазнения прямо в ванной. Девушка была одета лишь в мокрую рубашку, а благодаря тому, что все лишнее было скрыто, фото получилось весьма интригующим:

«Когда Бог создал вас, он хвастался; Каждый день я просыпаюсь, чтобы увидеть твой пост; Очень красивый образ; Вода плохая? Или ты?; о я уверена, у тебя все равно такой хороший вкус! 💗; взбодрись, детка! лучшее это еще впереди для нас; это похоже на плохую воду в ванне 😂🤣; Эй, я хочу быть твоим оператором, пожалуйста; Всегда красиво, потому что ты ангел для меня».

Ранее знаменитость делилась исключительно кадрами с работы – Ким работает диджеем в ночных клубах. Однако теперь девушка также принимает участие в съемках для глянца, мужских журналов и онлайн-магазинов.

Кадр, на котором она позирует в одном нежно-розовом белье с сеточкой, спровоцировал бурные обсуждения. Идеальный загар, яркий макияж и минимум украшений сделали лук Ким Ли очень соблазнительным. Сидя на мягком диване девушка также показала татуировку на ножке, на которую обратили внимание поклонники.

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