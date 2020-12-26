Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает будоражить публику жаркими образами

Анджелина Джоли всегда удивляла поклонников эпичными кадрами из фотосессий. Так как артистка является эталоном красоты для многих женщин, каждый фотосет знаменитости бурно обсуждался поклонниками сразу же после публикаций. На фан-аккаунтах продолжают показывать лучше фото с Джоли, которая уже давно не появляется на публике.

Многие отмечают, что еще три года назад Джоли выглядела свежее, ярче и значительно более счастливой. Теперь у артистки довольно бледная кожа, знаменитые скулы выпирают настолько остро, что кажутся главными на ее красивом лице, а вены начали пузыриться. Поклонники полагают, что все это было связано с болезнью актрисы.

Как видно на более ранних кадрах, сделанных звездой до скандалов, разводов и похудения, выглядела она просто отлично. Более того, в прозрачной кофточке и не прикрывая бюст актриса может превзойти даже моделей.

«Хорошие т ** цы😂; Mignonne; Самая красивая женщина в мире и одна из лучших актрис всех времен, с харизмой и такой аурой; безупречная актриса😍; идеально🌺;Мне нужна фабрика такой красоты; Ты красивая 😘; Абсолютно шикарно, облилась водой и восхитила всех ♥ ️; Вкусная женщина; Слишком шикарно ❤».

На одном из пикантных фото актриса не стала скрывать тело, она подчеркнула привлекательность простым способом – легкий макияж, тонкая вуаль блекло-белого оттенка и отсутствие какого-либо белья.

Когда Джоли поняла, что будет актрисой, она решила позаботиться о своей коже. Она всегда была красивой от природы, поэтому ей не нужно было прилагать много усилий. Актриса использует всегда солнцезащитный крем, бережет кожу в холодный период, пользуется нежными очищающими средствами и не любит химию.

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