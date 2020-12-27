Пышногрудая Памела Андерсон удивила ярким снимком

Как сообщает Politeka.net, известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон - живое доказательство того, что в любом возрасте можно выглядеть потрясающе и излучать соблазнительность.

53-летняя звезда культового сериала "Спасатели Малибу" регулярно балует поклонников откровенными и чувственными снимками в Instagram. Несколько часов назад там появилось новое жгучее фото красотки.

Бокс сейчас стал одним из самых популярных направлений в фитнесе, ведь он не только повышает выносливость, но и помогает укрепить все мышцы, приобрести рельеф и быстро похудеть. Памела Андерсон не стала исключением и также занялась популярным, среди знаменитостей, видом спорта.

Так, в Инстаграм американская знаменитость добавила фото тренировки, на котором боксирует с вымышленным противником. Для занятия Памела выбрала армейские штаны с высокой талией и черную футболку, а также ремешок, который подчеркнул ее тонкую талию.

Пользователи сети оставили для соблазнительной блондинки теплые слова и комплименты ее внешнему виду:

"крадущийся тигр прячется", "Красивые порхающие бабочки

🤍", "еще один сон", "ты всегда зажигаешь мой телефон и фантазию", "ты шокируешь!".

Напомним, неугомонная Памела Андерсон раздвинула ноги в крохотных трусиках.

Как Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин.

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное.