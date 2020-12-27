Певец Филипп Киркоров удивил Николая Баскова неожиданным предложением
Как передает Politeka.net, признание российский артист сделал на российском ТВ.
По словам Баскова, его друг и коллега Филипп очень трепетно относится к почтению памяти ушедших звезд и часто бывает на местах их захоронения.
Однако Бедросович недоволен тем, что расположение могил любимцев публики находятся далеко друг от друга. Именно поэтому он озвучил Баскову необычную идею.
"Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", - с улыбкой на лице поделился Николай Басков.
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Стоит отметить, что похожий разговор у Баскова произошел и другим российским исполнителем - Григорием Лепсом. Артисты задумались о продолжительности жизни и даже поспорили, кто быстрее умрет.
«Послушай, ты появился раньше меня», – начал Басков с шуточным подтекстом, после чего получил ответ от Лепса:
«И умру позже тебя, поверь мне», - сказал певец.
Басков засмеялся и шуточно парировал: «Григорий, бросьте пить эти таблетки». После чего толпа загудела и начала смеяться.
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