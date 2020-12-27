51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть обнаженным телом в смелой фотосессии
Как сообщает Politeka.net, Дженнифер Лопес славится не только своим творчеством: певица регулярно представляет новые треки и активно снимается в кино.
Еще сильнее фанатов волнует ее неувядающая внешность. В своем блоге Instagram знаменитость всегда выглядит совершенно и доказывает, что с годами практически не меняется.
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В свои 51 певица и актриса выглядит стройной, подтянутой и соблазнительной. И не считает нужным скрывать такую красоту.
Дженнифер на новом фото предстала абсолютно голой, на ней отчетливо видны только ангельские крылья, прикрепленные к спине. Прическу Лопес сделали с эффектном мокрых волос. Накачанное тело знаменитости с рельефными мышцами просто взорвало сеть. Фанаты, которые привыкли к горячему контенту звезды, остались от данного фото в невероятном восторге.
Так, за свой эффектный образ звезда получила массу комплиментов от фанатов и одобрительных отзывов от них.
"Ух ты! это потрясающе! ... 💜", "Сладкий ангел", "О, мой бог", "Ангел с небес🧚♀️ ♥ ️Ты мой ангел люблю тебя ♥", "Королева богинь! Я так готова, королева!", "Красавица Ева 😘😍🌹 ♥ ️", "Красота послана с небес ".
Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом.
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