Известная актриса Анастасия Задорожная, звезда фильмов "Квартал 95" показала свое фото, сделанное в США, и спросила совета по поводу приготовления новогоднего салата

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Задорожной в соцсети.

Так, актриса разместила в своем аккаунте фото, где она позирует в кофточке в сеточку на фоне океана во Флориде.

На фотографии у Задорожной пышные и вьющиеся волосы и кофточка в черную сеточку с глубоким декольте.

"Как готовить оливье?" - спросила она у фолловеров.

Также она дополнила подпись хештегами о том, что она в США, и что новогодний стол никто не отменял.

Подписчики актрисы с радостью поделились своими рецептами традиционного новогоднего блюда, а также засыпали звезду комплиментами.

"Красивая какая", "Не умеешь готовить - купи! Чего проще", "Оливье я делаю с курицей вареной, заправка - йогурт без добавок и горчица. С наступающими праздниками!", "Берешь филейку, лучше две...", "С колбасой не уважаю, только с говядиной", "Попросить повара приготовить русский салат", "Я из говядины делаю вареной или из вареного языка. И огурцы свои домашние", "Я люблю с языком", - пишут в комментариях.

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