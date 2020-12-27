Актриса Анастасия Шульженко, которая прославилась после романа с Тарзаном, продолжает всячески напоминать стриптизеру о своем существовании

Новая публикация появилась в личном Instagram-аккаунте начинающей актрисы.

На этот раз "любовница" Тарзана опубликовала снимок с Сергеем Глушко, на котором он держит праздничный торт по случаю своего 50-летия.

А издевательскую публикацию Анастасия Шульженко сопроводила композицией с названием "Евангелие от вселенной".

"Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться", - подписала начинающая актриса композицию с Тарзаном.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что Анастасия Шульженко после романа с Тарзаном "опасна для общества".

"Такая красотка,я офигела когда увидела передачу,что такая красотка с этим Маугли была", "Зачем пиар за счёт чужих мужей? Твоя страница - ну так выставляй себя во всей красе", "Вы очень милая, красивая! Оставьте прошлое в прошлом! И не оглядывайтесь туда! Вы достойны, без сомнения, лучшего! Счастья вам!", "Вы опасны для общества", "Правильно Настя, давай его в хвост и гриву", " Ну только я подумала, что ты поумнела, а нет, вторая серия пошла", " Неужели у вас своя жизнь такая скучная и бессмысленная, что вы лезете и лезете в чужую семью", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Шульженко устроила ночные развлечения, показав, на что способна.

У себя в Instagram Анастасия опубликовала видео, на котором занималась растяжкой. Девушка без труда уселась на шпагат, а также встала на мостик, показав, на что способно ее тело. Заняться собой красотка решила ночью.

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