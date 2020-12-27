"Уже рядом со своим сыном..."

Остановилось сердце известной журналистки и общественного деятеля

Эту информацию в Facebook подтвердил политический деятель Олесь Шевченко.

Так, известная украина Екатерина Зеленская умерла в возрасте 88 лет.

Сообщается, что трагедия случилась вчера, 26 декабря.

"Отошла от нас, чтобы быть уже рядом со своим сыном Сергеем Набокой, украинская журналистка Екатерина Зеленская. Она была талантливой и, главное, честной журналисткой, активно и смело помогала в деятельности оппозиционного к власти Украинского культурологического клуба. Вечная и светлая память...", - написал Олесь Шевченко в своем микроблоге.

Внучка журналистки Надежда Набока добавила, что официальная церемония прощания с Екатериной Зеленской состоится 30 декабря в 14:00 в крематории на Байковом кладбище.

Екатерина Зеленская четыре дня не дожила до дня рождения: 30 декабря ей должно было исполниться 89 лет.

"Царство небесное", "Пусть отдыхает с Богом", "Царство Небесное... Мне пришлось работать под ее руководством. Она была отличным редактором...", "Пусть примет Господь ее в своих хоромах", "Царствие Небесное и вечный покой госпожи Екатерине! Сергей Набока мой побратим, пусть встречает свою мамочку", "Очень жаль, когда уже закончится этот 2020 год", - написали украинцы в комментариях.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.