Остановилось сердце известной журналистки и общественного деятеля
Эту информацию в Facebook подтвердил политический деятель Олесь Шевченко.
Так, известная украина Екатерина Зеленская умерла в возрасте 88 лет.
Сообщается, что трагедия случилась вчера, 26 декабря.
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"Отошла от нас, чтобы быть уже рядом со своим сыном Сергеем Набокой, украинская журналистка Екатерина Зеленская. Она была талантливой и, главное, честной журналисткой, активно и смело помогала в деятельности оппозиционного к власти Украинского культурологического клуба. Вечная и светлая память...", - написал Олесь Шевченко в своем микроблоге.
Внучка журналистки Надежда Набока добавила, что официальная церемония прощания с Екатериной Зеленской состоится 30 декабря в 14:00 в крематории на Байковом кладбище.
Екатерина Зеленская четыре дня не дожила до дня рождения: 30 декабря ей должно было исполниться 89 лет.
"Царство небесное", "Пусть отдыхает с Богом", "Царство Небесное... Мне пришлось работать под ее руководством. Она была отличным редактором...", "Пусть примет Господь ее в своих хоромах", "Царствие Небесное и вечный покой госпожи Екатерине! Сергей Набока мой побратим, пусть встречает свою мамочку", "Очень жаль, когда уже закончится этот 2020 год", - написали украинцы в комментариях.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.