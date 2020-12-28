Украинские артистки все чаще появляются на публике с похожими прическами - очевидно, косы стали новым трендом в отечественном шоу-бизнесе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Звездный путь".

Так, в Сети появились фото известных украинских певиц Насти Каменских и Джамалы, на которых у звезд похожие прически - массивные длинные косы, заплетенные по всей голове.

"Кто бы мог подумать, что косы снова станут трендом. С плетениями легко экспериментировать, они станут украшением любого стиля. С этим точно согласятся певица @jamalajaaa и звездный детектив шоу МАСКА (@maskaukrainetv) @kamenskux. А чей вариант заплетенных волос вам нравится больше всего?" - спрашивают у фолловеров.

Следует отметить, что Каменских и Джамала - не единственные, кто "примерил" на себя такой лук. Также с подобной прической недавно появилась вокалистка группы The hardkiss Юля Санина в своем клипе "Кобра".

Хоть на предложенном коллаже и не было Саниной, но многие в комментариях вспомнили о ней.

"У вокалистки The hardkiss", "Санина, а не эти две", "С номером 2 отару по полю гонять", " NK - что случилось с ней? Ужас просто", "Джамала", "Ну мне больше нравится у Насти", - пишут в комментариях.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк.

Как сообщала Politeka, стильная Каменских " сбежала "из дома и очаровала звезду" Холостяка " раскованной позой.