Дочь скандального украинского политика Михаила Добкина ошеломила поклонников, показавшись в прозрачном наряде без белья

Как рассказывает Politeka, фотографией девушка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Заходим в Новый год красиво», - коротко говорится в сообщении.

На снимке Алла Добкина предстает перед камерой, избавившись от белья и прикрыв пикантные места стразами, "добив" образ безупречной прической и макияжем.

«Снежная королева», «Ляя какая», «не поспорить, красиво», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что бывший народный депутат Михаил Добкин высказался об Оранжевой революции и Евромайдане.

Свою оценку событиям 2004 и 2014 годов он дал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Более того, экс-нардеп уверен, что украинцы, которые были на Майдане должны "раскаяться".

"Это все искусственные нарративы, которые нам пытаются привить. Я не вижу "гідності", я не вижу достоинства у людей. Я вижу, что те, кто активное участие принимал в Майдане на стороне Майдана и в 2004-м, и в 2014 году, – это страх самому себе признаться, что "я мудак, я не так поступил. Я был козел и полный идиот, меня обманули. Я шел в течении", – заявил Добкин.

Напомним, Добкин похвалил ОМОН за "спасение" Беларуси.

Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.

Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "будет всегда".