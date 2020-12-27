Популярная артистка и певица Тина Кароль показала себя в новых образах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Кароль в соцсети.
У поклонников спросили, какой из двух образов артистки им нравится больше.
"Какой образ Тины Кароль понравился вам больше? 1 или 2?"- говорится в подписи к фото.
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На одной из фотографий Кароль позирует в клетчатом длинном платье, которая подчеркивает зону декольте. На другом фото Кароль в более нежном образе - на ней белое платье с откровенным разрезом до бедра и тоже довольно глубоким декольте.
В комментариях пользователи ответили на вопрос о том, какой образ им больше нравится, а также засыпали Тину комплиментами.
"Красивая", "Красавица", Первый образ лучше", "А мне оба нравятся", "А как быть, если Тина и там, и там замечательная? Вот как выбрать?"
Ранее, в день рождения сына артистки на фан-страницах были опубликованы поздравительные посты, поклонники сделали видеонарезки из семейных фото Кароль с сыном и покойным мужем, продюсером Евгением Огиром. В интервью Кароль делилась сокровенным и болезненным: помнит ли Веня папу, ведь когда того не стало, мальчику не было еще и пяти.
Напомним, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова задели украинцев: "моложе, чем 14 лет назад".
Также Politeka писала, что редкое фото Тины Кароль с братом и родителями облетело сеть.