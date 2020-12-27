Шоумен и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач показал, как могут бурно проходить съемки

Курьезным кадром юморист поделился в своем личном Instagram.

Так, Юрий Ткач опубликовал снимок, на котором виден огромный синяк на его голове.

"Прыщ выскочил. У всех же бывает? Что делать?", - с юмором подписал шоумен фото в своем Instagram, хотя на снимке можно увидеть очень уставшего Юрия Ткача.

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и посоветовали звезде "Квартал 95" не злить жену. Другие же предположили, что это не синяк, а обыкновенный грим.

"Спросите у кума", "Не похоже на прыщ...", "Ага, прыщ, жена сковородкой заехала. Домой нужно вовремя возвращаться", "Нужно, чтобы кум плюнул и все пройдет", "Это грим, макияж", "Вроде хороший парень, за что так избили?", "Пусть песик лизнет", "Кто это сделал?", - с юмором отписали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Юрий Ткач огорошил фанатов болезненным видом.

Юрий Ткач решил повеселить поклонников, сделав грустное лицо и укутавшись в теплый халат.

Некоторые пользователи Instagram с юмором отнеслись к публикации юмориста. Но были и такие комментаторы, которые предположили. что у Юрия Ткача какие-то проблемы со здоровьем, о чем говорят его мешки под глазами.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.