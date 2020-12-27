Блогер и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева знает, как нужно со вкусом менять образы

Свежие фотографии российская звезда опубликовала в своем личном Instagram.

Судя по фото, жена российского рэпера Элджея психанула и избавилась от длинных волос.

На первом снимке Настя Ивлеева предстала перед фанатами с короткой стрижкой, перекрашенными в черный цвет волосами, а дерзкий образ она дополнила роскошной шубкой.

На втором фото Наста Ивлеева позирует уже в ярко красном тренче, а чтобы добавить фотосессии дерзости, она решила надеть себе ошейник с шипами.

"Спите?" - лаконично ведущая шоу "Орел и решка" подписала новые снимки в своем Instagram.

Перевоплощение понравилось ее поклонникам, из-за чего они завалили блогера лесными комментариями и сотнями лайков.

Более того, в комментариях ее сравнили с украинской телеведущей Еленой-Кристиной Лебедь и Филиппом Киркоровым.

"Сильно", "Вот это перемена", "Да уж полностью лицо телефоном бы закрыла.... зачем нам это видеть", "Елена Кристина Лебедь", "Прям Марла из бойцовского клуба", "

Это Киркоров в образе черта из вечеров на хуторе близ Диканьки, "Я тебе ещё раз повторяю, ты дружок подумай не спеша. Для чего нужна душа такая, если за душой ни гроша", "Мм, где то я уже видел похожий ошейник", - написали они.

Ранее мы уже рассказывали, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" решила избавиться от образа блондинки и перекрасилась в черный цвет.

Напомним, Ивлеева из "Орла и решки" пошалили с горячей подружкой на улице

А еще Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и Решки» приспустила штаны, засветив на камеру микро-трусики

Также Politeka сообщала, что "почерневшая" Ивлеева из "Орла и решки" удивила неожиданным решением