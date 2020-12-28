В аннексированном Крыму высыхает одно из старейших водохранилищ

В частности, в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма расположено Альминское водохранилище, которое продолжает стремительно пересыхать. Запасы воды там остались на уровне 21%, на водохранилище можно поставить крест.

Об этом сообщает блогер под псевдонимом RoksolanaToday&КрымUA на своей странице в Twitter.

Альминское водохранилище считается одним из старейших на территории полуострова. Его площадь зеркала составляет 86,8 га, а площадь водосбора - 300 квадратных километров. Водохранилище заполняется водами реки Альма по каналу длиной 5 км.

Местные "власти" своими действиями довели до того, что Альминское водохранилище находится на грани исчезновения, поскольку тут к середине декабря 2020 года осталось всего 1,3 млн м3 водных запасов (менее 21%).

Также ранее сообщалось, что в сети показали фото пересохшего Аянского водохранилища в оккупированном Крыму, от которого почти полностью зависит водоснабжение Симферополя.

На снимках можно сравнить, что произошло с водохранилищем и увидеть все масштабы катастрофы. Судя по снимкам, от когда-то полноводного и очень красивого водоема практически ничего не осталось - на месте воды образовалась пустыня.

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

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